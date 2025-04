Le Real sort la Real au terme d'un match fou

information fournie par AFP • 02.04.2025 • 04:52 •

Modifier le mode d'élection à Paris, Lyon et Marseille à un an des municipales : une gageure, tant le sujet est épineux, et les oppositions nombreuses, y compris au sein de la coalition gouvernementale. Mais alors que le sujet fait ses premiers pas à l'Assemblée ... Lire la suite