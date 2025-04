Le Real peut-il aller au bout avec une défense aussi instable ?

Cinq buts pris face au Barça, deux contre Leganés, le Betis et Valence, quatre face à la Real Sociedad... La défense du Real Madrid tire la langue depuis le début de l’année. Carlo Ancelotti se creuse la tête, mais sans trouver la solution à l’équation. Ce qui pourrait plomber définitivement la Casa Blanca dans le sprint final.

L’adage est bien connu dans le milieu du football : l’attaque fait gagner des matchs, la défense fait gagner des titres. Le Real Madrid, vainqueur de la Supercoupe de l’UEFA en août dernier et de la Coupe intercontinentale en décembre, à chaque fois sans encaisser de but, peut en témoigner. Pourtant, l’arrière-garde merengue montre des signes inquiétants ces derniers temps. La Casa Blanca a disputé 22 matchs depuis le 12 janvier. À la clé : 31 buts concédés et 4 malheureux clean sheets . Un de moins que Getafe sur la même période, c’est dire…

Monsieur Bricolage

Carlo Ancelotti a essayé beaucoup de choses lors des huit derniers matchs, où le Real a systématiquement encaissé un but. En l’absence de Dani Carvajal, encore à l’infirmerie pour plusieurs mois, Lucas Vázquez fait figure d’incontournable au poste de latéral droit, en atteste son brassard de capitaine. Antonio Rüdiger aussi (44 matchs, 40 titularisations). Autour, c’est moins clair. Éder Militão étant blessé, David Alaba devrait avoir un boulevard, mais le physique de l’Autrichien est un gros point d’interrogation (seulement onze matchs et quatre titularisations cette saison). Carletto s’est donc parfois rabattu sur Aurélien Tchouaméni, avec des résultats contrastés, et souvent sur le jeune Raúl Asencio (22 ans), suffisamment convaincant pour être appelé en sélection et pour enfiler le costume de titulaire lors des doubles confrontations face à Manchester City et à l’Atlético.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com