Le Real n'a plus d'entraîneur

Qui ne le savait pas ? Invité à répondre en conférence de presse sur la probabilité que la dernière rencontre de Liga soit sa last dance à la tête du Real Madrid, Álvaro Arbeloa n’a pas gardé le suspense plus longtemps : « Il est clair que ce sera mon dernier match en tant qu’entraîneur du Real Madrid. » Plus de doute donc pour l’Espagnol, qui espère profiter de ce dernier match à domicile pour bien terminer un interim de quatre mois qui n’aura pas été de tout repos.

Ce n’est qu’un au revoir

Arbeloa n’a pas non plus caché son envie de revenir au club un jour si l’opportunité se présente : « Je fais partie du Real Madrid depuis 20 ans (…) et je le considérerai toujours comme ma maison » . Avant d’ajouter : « Je ne sais pas si ce sera le dernier match de ma vie, mais je vais essayer d’en profiter en pensant à gagner. » Enfin, l’ex-joueur de la Casa Blanca n’a pas souhaité donner de conseils à José Mourinho… euh, son successeur : « Je ne suis pas là pour donner beaucoup de conseils, je suis sûr que celui qui vient a beaucoup d’expérience. » …

TC pour SOFOOT.com