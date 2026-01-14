Le Real Madrid sorti par une D2 pour la première d’Álvaro Arbeloa

Albacete 3-2 Real Madrid

Buts : Villar (42 e ) et Bentancor (82 e et 90 e +4) pour Albacete // Mastantuono (45 e +3) et G. Garcia (90 e +1) pour les Merengues

C’est la surprise de la semaine en Espagne ! Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi , au bout du temps additionnel par Albacete, pensionnaire de D2 espagnole. Une jolie hontada pour la Maison-Blanche, où les débuts du nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa (qui remplace Xabi Alonso) sont déjà très difficiles.…

TJ pour SOFOOT.com