Arsenal a un pied en finale de League Cup

Chelsea 2-3 Arsenal

Buts : Garnacho (57 e et 83 e ) // White (7 e ), Gyökeres (49 e ) et Zubimendi (71 e ) et pour les Gunners

Arsenal se met sur les bons rails. Les Gunners ont remporté la première manche des demi-finales de League Cup ce mercredi (2-3) , dans une victoire de caractère face à Chelsea, qui plus est à Stamford Bridge. Parfaitement rentrés dans le match, les hommes de Mikel Arteta ont largement dominé la rencontre en inscrivant les deux premiers buts. D’abord sur le traditionnel corner de Ben White puis via l’opportunisme de Viktor Gyökeres.…

TJ pour SOFOOT.com