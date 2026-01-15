Le Maroc sort le Nigeria aux tirs au but et tient sa finale !

Le Maroc sort le Nigeria aux tirs au but et tient sa finale !

Au bout de la nuit et du stress, le Maroc est parvenu à écarter le Nigeria dans une séance de tirs au but où Yassine Bounou en aura sorti deux (0-0, 4-2 TAB). Les Lions de l'Atlas sont en finale de leur CAN, une première depuis 2004, et peuvent toujours rêver de devenir les héritiers des vainqueurs de 1976.

Maroc 0-0 (4-2 TAB) Nigeria

Tirs au but réussis : El Aynaoui, Ben Seghir, Hakimi, En-Nesyri pour le Maroc // Onuachu, Dele-Bashiru pour le Nigeria

Tirs au but manqués : Igamane pour le Maroc // Chukwueze, Onyemaechi pour le Nigeria …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com