le FC Nantes renverse le Paris FC et lui reprend la deuxième place de Première Ligue
Paris FC 1-2 Nantes
Buts : Mateo (3 e ) pour le PFC // Saoud (45 e +1) et Toloba (67 e ) pour le FCN
Soirée parfaite pour les Nantaises. Pourtant très vite mené au score et l’ouverture du score du Paris FC par Clara Mateo dès la troisième minute de jeu, Nantes a su renverser la situation (2-1) . En fin de première période d’abord, par Imane Saoud, puis par Abdulai Toloba.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer