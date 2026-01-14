 Aller au contenu principal
le FC Nantes renverse le Paris FC et lui reprend la deuxième place de Première Ligue
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 23:53

le FC Nantes renverse le Paris FC et lui reprend la deuxième place de Première Ligue

le FC Nantes renverse le Paris FC et lui reprend la deuxième place de Première Ligue

Paris FC 1-2 Nantes

Buts : Mateo (3 e ) pour le PFC // Saoud (45 e +1) et Toloba (67 e ) pour le FCN

Soirée parfaite pour les Nantaises. Pourtant très vite mené au score et l’ouverture du score du Paris FC par Clara Mateo dès la troisième minute de jeu, Nantes a su renverser la situation (2-1) . En fin de première période d’abord, par Imane Saoud, puis par Abdulai Toloba.…

TJ pour SOFOOT.com

