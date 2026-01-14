L’Inter gagne petit contre Lecce
Inter Milan 1-0 Lecce
But : Esposito (78 e ) pour les Nerazzurri
Service minimum pour l’Inter. Un petit but de Sebastian Esposito à dix minutes du terme aura permis à l’Inter de gagner petit contre Lecce (1-0) , premier non-relégable de la Serie A. Au classement, les Nerazzurri prennent six points d’avance sur l’AC Milan, qui a tout de même l’occasion de revenir à trois points de ses voisins en cas de victoire jeudi soir à Côme.…
TJ pour SOFOOT.com
