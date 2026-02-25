Le Real Madrid sans Kylian Mbappé pour se qualifier en huitièmes

Qui va protéger Vinicius ? Son genou ne voulant pas lui lâcher la grappe, Kylian Mbappé ne disputera pas le barrage retour de Ligue des champions face à Benfica ce mercredi, son nom n’apparaissant pas dans le groupe communiqué. Sa présence avait pourtant été confirmée la veille par son coach Álvaro Arbeloa en conférence de presse, qui assurait que « Kylian est prêt pour jouer mercredi ».

Ce mardi, le Kyks n’a même pas terminé la séance d’entraînement : le doute part de là. Le genou gauche du capitaine des Bleus continue d’inquiéter , notamment en raison d’examens médicaux peu rassurants. Ce n’est pas la première fois que le meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 pions) est contraint de déclarer forfait à cause de cette fragilité articulaire. Malédiction, c’est sa direction.…

SW pour SOFOOT.com