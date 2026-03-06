Le Real Madrid sanctionné par l’UEFA après les saluts nazis

Après avoir vu des saluts nazis de la part de deux supporters en tribunes lors du barrage retour contre Benfica (2-1), le Real Madrid s’est vu infliger une amende de 15 000 euros, ainsi qu’une fermeture partielle de 500 places en tribunes lors du prochain match de Ligue des champions. Le CEDB (Control, Ethics and Disciplinary Body) condamne les actions de certains ultras qui ont été filmés en train de faire plusieurs saluts nazis.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Echan a un aficionado del Real Madrid tras hacer el saludo nazi. Las cámaras lo captaron y ya ha sido expulsado del Bernabéu. ℹ️ @matoribio85 pic.twitter.com/HjYDbe8S1O…

AR pour SOFOOT.com