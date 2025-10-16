Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est déjà en grand danger dans cette campagne de Ligue des champions. Reparti bredouille de Wolfsburg, le PSG s'est de nouveau incliné ce jeudi soir, cette fois face au Real Madrid (1-2). Dotées d'un calendrier particulièrement relevé, les Parisiennes vont devoir très vite se ressaisir pour espérer se hisser au tour suivant.

Paris Saint-Germain 1-2 Real Madrid

Buts : Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes // Feller (29 e ), Redondo (45 e +2) pour les Merengues

Lourdement défait lors de la première journée de Ligue des champions face à Wolfsburg (4-0), le Paris Saint-Germain avait l’obligation de réagir sur sa pelouse face au Real Madrid qui arrivait a contrario plein de certitudes après avoir giflé la Roma (6-2) la semaine dernière. Décevantes depuis le début de la saison, les Parisiennes se sont logiquement inclinées 1 à 2 au terme des 90 minutes face à des Madrilènes qui ont su faire parler leur efficacité dans les deux surfaces.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com