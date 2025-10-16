 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain
information fournie par So Foot 16/10/2025 à 23:01

Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain

Le Real Madrid s'est baladé face au Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain est déjà en grand danger dans cette campagne de Ligue des champions. Reparti bredouille de Wolfsburg, le PSG s'est de nouveau incliné ce jeudi soir, cette fois face au Real Madrid (1-2). Dotées d'un calendrier particulièrement relevé, les Parisiennes vont devoir très vite se ressaisir pour espérer se hisser au tour suivant.

Paris Saint-Germain 1-2 Real Madrid

Buts : Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes // Feller (29 e ), Redondo (45 e +2) pour les Merengues

Lourdement défait lors de la première journée de Ligue des champions face à Wolfsburg (4-0), le Paris Saint-Germain avait l’obligation de réagir sur sa pelouse face au Real Madrid qui arrivait a contrario plein de certitudes après avoir giflé la Roma (6-2) la semaine dernière. Décevantes depuis le début de la saison, les Parisiennes se sont logiquement inclinées 1 à 2 au terme des 90 minutes face à des Madrilènes qui ont su faire parler leur efficacité dans les deux surfaces.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès
    Carton plein pour les équipes anglaises, le Bayern renoue avec le succès
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:43 

    Une soirée sans matchs nuls. À l’instar de la journée de mercredi, les quatre rencontres du jour ont sacré un vainqueur. Une soirée qui a une nouvelle fois fait étal du talent des écuries anglaises. Si Chelsea a montré la voie mercredi soir face au Paris FC (4-0), ... Lire la suite

  • Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025
    Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025
    information fournie par So Foot 16.10.2025 23:16 

    Le meilleur remplaçant. À l’occasion des AFC Awards, le Parisien Kang-in Lee a été sacré meilleur joueur international asiatique de l’année 2025 , une première pour un joueur du PSG. Avec un bilan de 49 matchs toutes compétitions confondues, pour sept buts et six ... Lire la suite

  • Corinne Diacre : « Mon caractère, je l’ai et je le garderai toujours »
    Corinne Diacre : « Mon caractère, je l’ai et je le garderai toujours »
    information fournie par So Foot 16.10.2025 22:38 

    Débarquée à la tête des Marseillaises, Corinne Diacre va diriger ce samedi face au Paris FC son premier match de championnat depuis 12 ans. Remise en question, Waddle, ambitions pour le club et jardinage : aucun sujet n’a été éludé par l’ancienne sélectionneuse ... Lire la suite

  • PSG-Strasbourg, une certaine idée de la jeunesse en Ligue 1
    PSG-Strasbourg, une certaine idée de la jeunesse en Ligue 1
    information fournie par So Foot 16.10.2025 22:20 

    Ce vendredi soir, le premier de Ligue 1, Paris, accueille le troisième, Strasbourg, avec une particularité : les deux équipes sont très jeunes. Et c'est un choix. La Gen Z est là. Au Maroc, au Pérou, à Madagascar, au Népal, en France, les jeunes nés dans les années ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank