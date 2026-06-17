Le Real Madrid relance l’affaire Negreira auprès de l’UEFA

On n’en a vraiment pas fini d’entendre parler de cette histoire. Le Real Madrid a encore ressorti son « comunicado oficial ». Cette fois-ci, c’est pour annoncer que, ce mercredi, ils ont transmis un document formel aux instances disciplinaires de l’UEFA dans le cadre de l’affaire Negreira.

Dans son communiqué, le club madrilène affirme disposer de nouveaux éléments renforçant, selon lui, les soupçons autour des paiements effectués pendant plusieurs années par le Barça à José María Enríquez Negreira , ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnol.…

MJ pour SOFOOT.com