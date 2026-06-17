Makélélé fâché contre Mbappé avant son doublé

La dure loi du commentaire instantané. Kylian Mbappé a réussi son entrée dans le Mondial, avec notamment un doublé face au Sénégal (3-1). Mais avant son premier but (66 e ), le Madrilène avait commis quelques erreurs techniques.

Claude Makélélé, ancien milieu de l’équipe de France, s’était emballé au micro de DAZN España après une action à la 57 e minute : trouvé par Olise dans la surface, Mbappé bute sur Mendy. « Mon Dieu, mon Dieu ! Qu’est-ce que tu veux ? Que le ballon vienne à toi ? Que veux-tu ? Oh là là, un ballon incroyable… même les défenseurs ne pouvaient rien y faire ! » …

EM pour SOFOOT.com