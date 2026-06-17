L’OL proche de boucler une belle vente avant la DNCG
La DNCG appréciera. À quelques jours de son passage devant le gendarme financier du football français, l’Olympique lyonnais va pouvoir souffler . Le club rhodanien serait sur le point de vendre Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros , selon les informations de L’Équipe parues ce mercredi. Le talent portugais est d’ailleurs arrivé en Allemagne pour y passer sa visite médicale avant de parapher son bail avec le Werkself .
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