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Deux anciens pros pourraient aider Bordeaux dans sa mission sauvetage
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 16:16

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Deux anciens pros pourraient aider Bordeaux dans sa mission sauvetage

Deux anciens pros pourraient aider Bordeaux dans sa mission sauvetage

On ne quitte pas le navire, même en pleine tempête. L’ancien défenseur de l’AS Monaco Almamy Touré , formé en Principauté et en champion de France en 2016-2017, va poursuivre son chemin avec les Girondins de Bordeaux. Le natif de Bamako est arrivé en Gironde en janvier dernier mais n’y a disputé que 5 rencontres sans connaître de titularisation sous le maillot du club au scapulaire. Lourdement touché à une cheville, le joueur de 30 ans n’avait effectué ses débuts qu’en avril alors que le club évoluait encore en National 1.

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