Deux anciens pros pourraient aider Bordeaux dans sa mission sauvetage
On ne quitte pas le navire, même en pleine tempête. L’ancien défenseur de l’AS Monaco Almamy Touré , formé en Principauté et en champion de France en 2016-2017, va poursuivre son chemin avec les Girondins de Bordeaux. Le natif de Bamako est arrivé en Gironde en janvier dernier mais n’y a disputé que 5 rencontres sans connaître de titularisation sous le maillot du club au scapulaire. Lourdement touché à une cheville, le joueur de 30 ans n’avait effectué ses débuts qu’en avril alors que le club évoluait encore en National 1.
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