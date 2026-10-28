De nombreux matchs reportés en Espagne après un grave accident de train
L’Espagne est en deuil. Ce mercredi matin, deux trains à grande vitesse se sont percutés près d’Urda , dans la province de Toledo. Le bilan provisoire fait déjà état de 64 morts, selon El País . Devant une telle catastrophe, le football passe naturellement au second plan. 24 matchs du premier tour de la Coupe du Roi ont ainsi été reportés.
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer