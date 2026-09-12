Le Real Madrid et Mbappé croquent le Rayo

Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Buts : Mbappé (14 e , sp, 90 e +1), Carreras (17 e ), Bellingham (35 e ) pour les Merengues // Camello (51 e ) pour les Franjirrojos

Pretends to be shocked . Surpris par le Betis la semaine dernière, le Real Madrid a repris sa marche en avant en surclassant le Rayo Vallecano ce samedi soir (4-1). Tout a démarré de la meilleure des manières pour les protégés de José Mourinho. Dès la 13 e minute, Álvaro Carreras obtient un penalty, que transforme sans trembler Kylian Mbappé (1-0, 14 e ). Ce n’est que le début du show du latéral. Suite à un une-deux avec le meilleur buteur des Bleus, Carreras fait le break d’un beau plat du pied gauche (2-0, 17 e ) .…

TM pour SOFOOT.com