Le Real Madrid et Kylian Mbappé jouent un mauvais tour au Barça

Dans un Clásico déjà décisif pour la Liga, le Real Madrid est parvenu à surprendre Barcelone en toute fin de match grâce à un doublé de Kylian Mbappé (1-2). Ce succès précieux permet aux Merengues de revenir à trois points de leur adversaire du soir, qui voit sa série de neuf victoires consécutives en championnat prendre fin.

Barcelone 1-2 Real Madrid

Buts : Raphinha (61 e ) pour les Blaugranas // Mbappé (41 e , 87 e ) pour les Merengues

Dans un 265 e Clásico au goût d’ultime bataille entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal avant la révélation du Ballon d’or 2026 ce lundi, le Real Madrid est parvenu à jouer un mauvais tour à Barcelone, qui restait sur neuf victoires consécutives en Liga (1-2). Lancés par un but chanceux de Mbappé, les Merengues ont réussi à contenir les Barcelonais, qui ont mis trop de temps à déployer leur jeu avant de l’emporter grâce à un doublé de Kylian Mbappé.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com