Le Real Madrid et Benzema avaient fait presque aussi fort que le PSG en C1
Et un record de plus dans l’armoire à trophées. Ce mardi soir, le PSG a une nouvelle fois impressionné l’Europe. Cette fois-ci, il n’aura eu besoin que de 16 minutes et 2 secondes pour faire définitivement couler un Sous-marin jaune vraiment pas très étanche. En plus des trois points, les Parisiens se sont offert un nouveau record : celui de marquer quatre buts aussi rapidement en Ligue des champions. Un record qu’ils ont été piquer au Real Madrid.
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