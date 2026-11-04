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Le Real Madrid et Benzema avaient fait presque aussi fort que le PSG en C1
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 11:54

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Le Real Madrid et Benzema avaient fait presque aussi fort que le PSG en C1

Le Real Madrid et Benzema avaient fait presque aussi fort que le PSG en C1

Et un record de plus dans l’armoire à trophées. Ce mardi soir, le PSG a une nouvelle fois impressionné l’Europe. Cette fois-ci, il n’aura eu besoin que de 16 minutes et 2 secondes pour faire définitivement couler un Sous-marin jaune vraiment pas très étanche. En plus des trois points, les Parisiens se sont offert un nouveau record : celui de marquer quatre buts aussi rapidement en Ligue des champions. Un record qu’ils ont été piquer au Real Madrid.

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