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Le Real Madrid est-il revenu en 2012 ?
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 14:12

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Le Real Madrid est-il revenu en 2012 ?

Le Real Madrid est-il revenu en 2012 ?

On dit de ses joueurs qu’ils sont méchants, de son entraîneur aussi. Son style de jeu serait décousu, ses victoires moches. Pourtant, le Real Madrid avance, seul contre tous. Comme il le faisait en 2012.

Le Harlem Shake, Montpellier qui emmerde la Ligue 1, les derniers matchs de coupe d’Europe sur TF1. En 2012, le monde entamait son doux virage vers l’affreuse « modernité » actuelle, entraînant avec lui l’ensemble du football. Cette année là, en Espagne, le Real Madrid réalisait la plus belle saison de l’histoire du pays, ponctuée par un sacre en Liga à 100 points (premier club espagnol à atteindre ce total) et des statistiques folles (121 buts marqués, 23 matchs consécutifs sans défaite). Le tout orchestré par José Mourinho, au meilleur de sa forme. Quatorze ans plus tard, revoici le Portugais à Madrid, toujours aussi intraitable, tout comme ses joueurs. Le pire, c’est que ça pourrait de nouveau marcher.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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