Le Real Madrid dénonce la délocalisation de Villarreal-Barça auprès du Conseil supérieur des sports
Papa Florentino Pérez prend la main.
La rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévue en décembre à Miami, continue d’agiter le foot espagnol . Après l’union des capitaines et la grève des joueurs, c’est désormais le Real Madrid qui s’est adressé au Conseil supérieur des sports à travers une lettre envoyée ce mardi. Le club madrilène y exprime son rejet catégorique de la délocalisation de la prochaine rencontre entre Villarreal et l’ennemi barcelonais, qu’il décrit comme « un adultère à la compétition », rapporte Marca. …
KM pour SOFOOT.com
