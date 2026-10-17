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Frank Leboeuf à nouveau star du petit écran
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 14:19

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Frank Leboeuf à nouveau star du petit écran

Frank Leboeuf à nouveau star du petit écran

Ne mettez pas le son. Si vous aussi, vos amis, enfants, ados ou autres vous tannent avec « Salut c’est Frank Leboeuf » plus souvent que l’apparition de la publicité sur vos écrans, vous allez être ravis . Le champion du monde 98, égérie publicitaire du site Vendezvotrevoiture.fr a teasé la publication prochaine de nouvelles pubs où il apparaîtra avec le site automobile depuis son compte Instagram.

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LB pour SOFOOT.com

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