Frank Leboeuf à nouveau star du petit écran
Ne mettez pas le son. Si vous aussi, vos amis, enfants, ados ou autres vous tannent avec « Salut c’est Frank Leboeuf » plus souvent que l’apparition de la publicité sur vos écrans, vous allez être ravis . Le champion du monde 98, égérie publicitaire du site Vendezvotrevoiture.fr a teasé la publication prochaine de nouvelles pubs où il apparaîtra avec le site automobile depuis son compte Instagram.
Embed www.instagram.com…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer