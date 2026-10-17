Le conseil de José Mourinho à Vinicius
L’heure des regrets ? Suspendu pour quatre matchs après avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba face à Villarreal, Vinícius Júnior ne cesse de traîner son spleen depuis le début de la saison. En difficulté depuis deux ans chez les Merengues , l’international brésilien a reçu un conseil un peu particulier de la part de José Mourinho .
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