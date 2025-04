information fournie par So Foot • 11/04/2025 à 12:32

Le Real Madrid de Mbappé ne court pas beaucoup et ça commence à se voir

Carlo Ancelotti a beau répéter que son équipe n’a pas besoin de courir plus que l’adversaire pour gagner, les chiffres des quarts de finale allers de la Ligue des champions lui donnent tort. Selon TNT Sport et les chiffres donnés par l’UEFA, l e Real Madrid est tout simplement l’équipe ayant parcouru le moins de distance parmi les huit encore en lice : 101,2 kilomètres contre 113,6 pour Arsenal , son bourreau du soir, et jusqu’à 125,6 kilomètres pour l’Inter. …

