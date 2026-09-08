Le Real Madrid croque les boulettes de l'Inter

Le Real Madrid croque les boulettes de l'Inter

Deux boulettes, et un gros stress final. Grâce aux errements défensifs du pourtant si solide Inter Milan, José Mourinho a retrouvé son ancien club par une victoire (2-1).

Real Madrid 2-1 Inter Milan

Buts : Mbappé (14 e ) et Valverde (23 e ) pour les Espagnols // Carlos Augusto (77 e ) pour les Italiens

Plus d’infos à suivre… …

UL pour SOFOOT.com