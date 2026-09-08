Le Real Madrid croque les boulettes de l'Inter
Deux boulettes, et un gros stress final. Grâce aux errements défensifs du pourtant si solide Inter Milan, José Mourinho a retrouvé son ancien club par une victoire (2-1).
Real Madrid 2-1 Inter Milan
Buts : Mbappé (14 e ) et Valverde (23 e ) pour les Espagnols // Carlos Augusto (77 e ) pour les Italiens
Plus d’infos à suivre… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer