Le Real Madrid cisaille l'Atletico

Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Rodrygo (4 e ) et Diaz (55 e ) pour le Real Madrid // Alvarez (32 e ) pour l’Atlético de Madrid

On a beau dire ou crier, on a beau faire ou espérer : personne n’enlèvera au Real Madrid ce goût prononcé pour la Coupe aux grandes oreilles et cette réussite inégalée en Ligue des champions, même pas ses plus grands rivaux. L’Atlético de Madrid s’y est encore essayé ce mardi, sans succès : en huitième de finale aller de C1, les Colchoneros n’ont pas réussi à se montrer aussi solides que sur la scène nationale et ont subi la loi habituelle de leurs voisins. Maîtres éternels de la compétition, les Merengues ne sont certes pas encore qualifiés pour les quarts. Mais en s’imposant 2-1 à domicile et même sans un Kylian Mbappé décisif, la Maison blanche s’est octroyé un précieux succès sur lequel elle va pouvoir s’appuyer au retour pour accéder au prochain tour.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com