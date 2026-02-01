Le Real Madrid attend un penalty à la... 100e minute pour s'imposer !

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Buts : Vinicius (15 e ) et Mbappé (90 e +10, SP) pour le Real Madrid // De Frutos (49 e ) pour le Rayo Vallecano

Patience, patience, patience… Et, au bout d’un long tunnel, un but sur penalty à la 90 e +10 de Kylian Mbappé ! Voilà comment, à l’occasion de la 22 e journée de Liga, le Real Madrid a (très) difficilement battu le Rayo Vallecano au terme d’une performance poussive pour revenir à un point de la première place du classement occupée par Barcelone. Le Français a également touché la barre transversale à la 68 e minute, mais ce ne fut longtemps pas suffisant pour lui et les autres intouchables du Real Madrid (qui évoluaient sans Jude Bellingham, très vite blessé, et en supériorité numérique en fin de rencontre en raison de l’expulsion de Pathé Ciss).…

FC pour SOFOOT.com