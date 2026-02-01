 Aller au contenu principal
Saint-Étienne tient déjà son nouvel entraîneur
information fournie par So Foot 01/02/2026 à 17:41

L’homme de la situation ? En grande difficulté sportive et orpheline d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Étienne a décidé de confier son destin à Philippe Montanier . L’ancien joueur des Verts (saison 1999-2000) s’est engagé sur le banc de Geoffroy Guichard jusqu’en juin prochain, plus une année supplémentaire en option. « Rejoindre l’AS Saint-Étienne est pour moi un moment de grande fierté , a-t-il affirmé dans le communiqué publié par sa nouvelle équipe . Ce club se distingue par son histoire et la ferveur de ses supporters, mais j’ai aussi été personnellement touché par la sincérité de la direction et par le projet ambitieux qui est en train de prendre forme. »

ℹ️ Joueur de l’AS Saint-Étienne lors de la saison 1999-2000, Philippe Montanier repasse au Vert. Fort de 677 matchs coachés et d'expériences internationales, l’ancien gardien de but rejoint le banc de touche de l'équipe première masculine.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

