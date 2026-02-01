Le Paris FC tente un très gros coup en attaque

Le gros coup de l’hiver ? À la recherche d’un renfort en attaque depuis le début de ce mercato d’hiver, le Paris FC a trouvé son homme. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Ciro Immobile . L’attaquant italien a en effet signé un contrat jusqu’en fin de saison, plus une année en option ce dimanche.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐨 👋 L’attaquant italien rejoint le Paris FC en provenance de Bologne 🤝 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC pic.twitter.com/SvHMReKZH5…

TB pour SOFOOT.com