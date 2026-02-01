En panne, Lille ne redémarre pas à Lyon

À l'occasion de la vingtième journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais s'est montré réaliste pour battre un Lille malheureux sur la plus courte des marges. Pour son tout premier match avec l'OL, Noah Nartey a marqué l'unique but de la partie et a permis à sa nouvelle équipe de se rapprocher du podium. Le LOSC, lui, s'en éloigne...

Lyon 1-0 Lille

But : Nartey (37 e )

Ce pourrait donc être ça, la différence entre un groupe à qui tout sourit et un autre qui n’a droit qu’à la pluie : une première réalisation pour le premier match d’une recrue sur sa première occasion, face à des gars qui ne parviennent pas à profiter de leurs bonnes situations. Ce dimanche, à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1, un Olympique lyonnais réaliste a donc battu un Lille malheureux sur la plus courte des marges grâce à un pion inscrit par Noah Nartey. Et le pire pour le LOSC dans tout cela, c’est qu’il n’y a pas beaucoup plus de choses à dire : en sévère panne de résultat, les visiteurs se sont fait avoir par des locaux plus sereins et plus tueurs dans les deux surfaces de réparation. Cruel ? Peut-être. Immérité ? Pas pour les Rhodaniens, en tout cas. Flippant pour la suite côté Dogues ? Certainement.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com