Le PSG puni par une de ses anciennes joueuses contre l'OL Lyonnes

PSG 0-1 OL Lyonnes

But : Chawinga (23 e )

Crucifiées. Une énième fois, le choc de Première Ligue a tourné à l’avantage des Lyonnaises sur la pelouse du Parc des Princes (0-1) . Le seul but de la partie aura été inscrit par une ancienne parisienne : Tabitha Chawinga. Un après-midi lancé par une banderole du CUP à l’attention d’une autre ex-parisienne : « Katoto tu manques à personne » , suivie d’une autre pendant le match : « Pas d’excuse, fumez-les » .…

TB pour SOFOOT.com