Le Real Madrid accroché par la Fiorentina
Real Madrid 2-2 Fiorentina
Buts : Endrick (12 e ), Ciria (24 e ) pour les Merengues // Piccoli (41 e ), Kean (58 e ) pour la Viola
Coup d’arrêt. Après s’être imposé largement face à Leganés lors de leur premier match de préparation le 28 juillet dernier (4-1), le Real Madrid a buté sur la Fiorentina ce samedi malgré les deux buts d’avance que comptaient les Merengues en première période (2-2)…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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