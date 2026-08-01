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Le Real Madrid accroché par la Fiorentina
information fournie par So Foot 01/08/2026 à 21:51
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Le Real Madrid accroché par la Fiorentina

Le Real Madrid accroché par la Fiorentina

Real Madrid 2-2 Fiorentina

Buts : Endrick (12 e ), Ciria (24 e ) pour les Merengues // Piccoli (41 e ), Kean (58 e ) pour la Viola

Coup d’arrêt. Après s’être imposé largement face à Leganés lors de leur premier match de préparation le 28 juillet dernier (4-1), le Real Madrid a buté sur la Fiorentina ce samedi malgré les deux buts d’avance que comptaient les Merengues en première période (2-2)…

LB pour SOFOOT.com

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