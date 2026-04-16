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Le Real Madrid a beau avoir 15 étoiles, il n'a plus la bonne
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 01:57

Le Real Madrid a beau avoir 15 étoiles, il n'a plus la bonne

Le Real Madrid a beau avoir 15 étoiles, il n'a plus la bonne

Éliminé par un Bayern qui a pour une fois vu le destin lui sourire, le Real Madrid s'enfonce vers une deuxième saison consécutive sans titre. Il y a peu encore, la Ligue des champions ressemblait au symbole de sa toute puissance et de sa capacité à renverser la table. Aujourd'hui, elle semble avoir définitivement tiré la sonnette d'alarme.

De mystique à mythique, il n’y a qu’un pas ou deux lettres. Un « s » et un « h », précisément. Le « h » de l’histoire, que le Real Madrid a marqué, inlassablement du haut de ses quinze Ligue des champions et de son statut de plus grand club du monde. Mais un « s » aussi, comme le sinueux chemin que le club merengue va devoir emprunter pour retrouver les sommets. Alors qu’il s’apprête à vivre une deuxième saison blanche d’affilée, le Real semble dos au mur. Entre la fin du paranormal qu’il avait fait sien et une stratégie sportive floue, le Real ne serait-il pas à la croisée des chemins ?

Quand la pièce ne tombe plus du bon côté

C’était il y a deux ans seulement. En demi-finales, déjà contre le Bayern. Au bord du gouffre, le Real avait sorti un Joselu de son chapeau pour planter un doublé et doucher les espoirs des Bavarois. Un exemple parmi tant d’autres d’une Casa Blanca qui avait toujours plus d’un tour dans son sac au moment de renverser des montagnes en Ligue des champions. Ce petit truc en plus, cette roue qui tournait toujours du bon côté, le Real Madrid semble l’avoir perdu. Depuis deux ans, et deux saisons terminées au stade des quarts de finale, le cours de l’histoire s’est même inversé. Par la grâce de deux coups francs sortis de nulle part, puis la folie d’une fin de match qui avait toujours pris l’habitude de pencher de son côté et où il a perdu les pédales, le Real s’est effondré et a vu ses ambitions continentales disparaître.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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