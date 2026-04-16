Kylian Mbappé rejoint un clan de losers en Ligue des champions
Caramba , encore raté. Kylian Mbappé va pouvoir s’approprier cette expression chère à Hergé, à force d’enchaîner les désillusions en Ligue des champions. Ce mercredi soir, l’attaquant français a marqué, mais il a une nouvelle fois vu son rêve d’ajouter la coupe aux grandes oreilles à son palmarès s’évaporer face au Bayern Munich.
Ses deux premières années au Real Madrid ne lui auront pas permis d’aller au bout de l’aventure. À 27 ans, Mbappé doit commencer à s’impatienter d’inscrire son nom à la grande histoire de la C1, dont il fait pour l’instant partie des meilleurs losers .…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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