Kylian Mbappé rejoint un clan de losers en Ligue des champions

Caramba , encore raté. Kylian Mbappé va pouvoir s’approprier cette expression chère à Hergé, à force d’enchaîner les désillusions en Ligue des champions. Ce mercredi soir, l’attaquant français a marqué, mais il a une nouvelle fois vu son rêve d’ajouter la coupe aux grandes oreilles à son palmarès s’évaporer face au Bayern Munich.

Ses deux premières années au Real Madrid ne lui auront pas permis d’aller au bout de l’aventure. À 27 ans, Mbappé doit commencer à s’impatienter d’inscrire son nom à la grande histoire de la C1, dont il fait pour l’instant partie des meilleurs losers .…

CG pour SOFOOT.com