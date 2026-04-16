Football-Ekitiké forfait pour la Coupe du monde

UEFA Champions League - Quart de finale - Match retour - Liverpool - Paris St Germain

L'attaquant de l'équipe ‌de France Hugo Ekitiké est forfait pour la Coupe du monde de ​football prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, en raison d'une grave blessure, a annoncé mercredi ​le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

"Hugo (Ekitiké) s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. ​La gravité de sa blessure va ⁠malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer ‌à la Coupe du monde", a déclaré Didier Deschamps dans une déclaration transmise par la Fédération française de ​football (FFF).

Le Parisien et L'Équipe ‌ont rapporté auparavant que l'attaquant des Reds souffrait d'une ⁠rupture du tendon d'Achille.

L'international tricolore (huit sélections, deux buts) s'est écroulé de douleurs peu avant l'heure de jeu sur la pelouse d'Anfield, mardi, ⁠lors de la ‌défaite de son équipe de Liverpool contre le Paris Saint-Germain ⁠en quart de finale retour de la Ligue des champions (2-0, ‌4-0 au cumulé).

Il a été évacué sur civière, en ⁠larmes.

Depuis sa première sélection en septembre dernier, l'ancien joueur ⁠du PSG, âgé ‌de 23 ans, n'a plus quitté les rassemblements des Bleus et semblait ​être assuré du voyage en ‌Amérique du Nord après plusieurs bonnes prestations sous le maillot tricolore. Il aurait alors disputé ​sa première grande compétition internationale.

"Hugo (Ekitiké) fait partie de la dizaine de jeunes joueurs qui ont fait leurs débuts en sélection ces ⁠derniers mois. Il s’était parfaitement intégré au groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors", a poursuivi Didier Deschamps.

"Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l'équipe de France. Sa déception est immense."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benoit Van Overstraeten)