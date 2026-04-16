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Camavinga, de haut en bas
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 02:14

Camavinga, de haut en bas

Camavinga, de haut en bas

Comme à Arsenal la saison dernière en quarts de finale de Ligue des champions, Eduardo Camavinga a vu rouge à Munich après un deuxième jaune largement évitable. Le symbole des deux dernières années au Real Madrid et chez les Bleus du milieu de terrain français de 23 ans, qui doit maintenant être plus qu'un joker de luxe vanté pour sa précocité.

Il était de bon ton, tard dans la soirée de mercredi, de mettre l’élimination du Real Madrid sur le dos de l’arbitrage — sans que l’on ne sache encore s’ils imiteront leurs rivaux du Barça en portant plainte — quand on se trouvait dans le camp de la Casa Blanca . Les joueurs dès le coup de sifflet final, Álvaro Arbeloa devant la presse, les médias pro-madrilènes et les mots « arbitre infâme » ( AS ) et « injustice » ( Marca ) : tous ont décidé de se payer Slavko Vinčić après le match dingue qu’a eu le droit de vivre l’Allianz Arena. « L’expulsion d’Eduardo est inexplicable , pestait le successeur de Xabi Alonso au moment de faire le débrief. Je ressens un sentiment d’injustice. J’ai le sentiment que Vinčić ne savait pas que Camavinga avait déjà été averti. »

Je n’en veux pas à Eduardo qui ne méritait pas cette expulsion.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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