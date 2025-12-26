Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz
information fournie par So Foot•26/12/2025 à 10:55
Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz
Le Xavi Simons du Real.
Ce n’était qu’une question de temps. Selon la presse espagnol
le Real Madrid a d’ores et déjà levé l’option de rachat de Nico Paz, actuellement à Côme, pour un montant fixé à seulement 9 millions d’euros.
…
Son voisin supporter de l’OM doit péter un câble. Depuis dix ans, Aydin, machiniste à la RATP et supporter un peu fou PSG , transforme sa maison d’Arnouville, dans le Val-d’Oise, en attraction hivernale sur le thème de son choix. Cette année, le Parisien a voulu ...
Lire la suite
Sacré cadeau de Noël. En vacances à Dubaï, Lamine Yamal ne chôme pas. Profitant de la trêve pour se ressourcer auprès de sa famille dans la destination préférée des footballeurs, la star du FC Barcelone n’a pas pu rester loin du ballon très longtemps.… CMF pour ...
Lire la suite
La rage de l’Oncle Tom. Pendant la conférence de presse précédant le choc à venir ce vendredi soir entre le Maroc et le Mali, Tom Saintfiet n’a pas mâché ses mots au moment de donner son avis sur la récente réforme du changement de calendrier de la CAN. Pour rappel, ...
Lire la suite
You’ll definitely never walk alone Un Boxing Day pas comme les autres. Selon le Times , à l’occasion de la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton samedi , les deux clubs de Premier League où est passé Diogo Jota, les fils de l’attaquant portugais, Dinis et ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer