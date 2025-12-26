 Aller au contenu principal
Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 10:55

Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz

Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz

Le Xavi Simons du Real.

Ce n’était qu’une question de temps. Selon la presse espagnol le Real Madrid a d’ores et déjà levé l’option de rachat de Nico Paz, actuellement à Côme, pour un montant fixé à seulement 9 millions d’euros.

