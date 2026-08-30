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Le Real et Mbappé se font plaisir
information fournie par So Foot 30/08/2026 à 19:01
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Le Real et Mbappé se font plaisir

Le Real et Mbappé se font plaisir

Real Madrid 4-0 Malaga

Buts : Bellingham (19 e ), Herrero CSC (26 e ), Mbappé (30 e ), Güler (90 e +1)

Trois matchs, trois victoires. Le Real Madrid de José Mourinho est à l’heure en ce début de saison, et il l’a confirmé face au promu Malaga, très vite submergé ce dimanche (4-0). Jude Bellingham a conclu un rush solitaire par une frappe entre les jambes du gardien pour lancer le festival (1-0, 19 e ) . Sept minutes plus tard, c’est encore lui qui, en plaçant un coup de tête dans la surface, a poussé Alfonso Herrero au CSC (2-0, 26 e ) . Kylian Mbappé y est aussi allé de sa réalisation d’une reprise pied droit impeccable, sur un centre de Trent Alexander-Arnold qui l’était tout autant (3-0, 30 e ) .…

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