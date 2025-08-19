Le Real commence par une petite victoire, Mbappé buteur
Real Madrid 1-0 Osasuna
But : Mbappé (51 e , sp)
Expulsion : Bretones (90 e + 4) côté Pampelune …
Après un cabinet à Caen, un à Paris, un à Bayonne et un à Bayeux, Maître Romuald Palao va ouvrir son antenne à Marseille. Invité de l'After foot ce mardi soir, l'avocat d'Adrien Rabiot a… pris la défense de son joueur. « C'est très surprenant, c'est incompréhensible, ...
Le rappel de Paris. Le Paris FC a officialisé ce mardi soir l'arrivée de Kevin Trapp, pressenti depuis quelques jours signer chez le promu. Le gardien allemand de 35 ans s'est engagé jusqu'en 2028 avec l'autre club de la capitale, qu'il avait quittée en même temps ...
Plus d'informations à suivre… Étoile rouge de Belgrade 1-2 Paphos Buts : Duarte (58 e ) pour les Serbes // Correia (1 ère ) et Pepe (52 e , sp) pour les Chypriotes …
Adoubé par son staff et ses coéquipiers à l'OM, Adrien Rabiot est poussé hors de son trône par ses dirigeants, prêts l'exclure pour affirmer la suprématie de l'institution olympienne. Le passé du joueur le rattrape et toute l'histoire est surréaliste. La Ligue ...
