Le Real Betis et la Fiorentina tiennent leur rang, Djurgårdens en mauvaise posture

Les favoris tiennent leur rang en Conference League.

Sans surprises, le Real Betis a disposé de Jagiellona (2-0) et doit déjà penser à une éventuelle finale de Conférence League contre Chelsea. Dans sa route sans grosses embuches vers Wrocław, la classe d’Isco, d’Antony et d’un petit nouveau, Jesús Rodríguez, a suffi face à la gentille équipe polonaise d’Afimico Pululu. D’une superbe action verticale, Cédric Bakambu a marqué son sixième but de la saison. Il devient le buteur le plus prolifique des Sévillans en une saison de coupe d’Europe (1-0, 24 e ) . Jesús Rodríguez était à l’affût pour doubler la mise, et on en est resté là.…

UL pour SOFOOT.com