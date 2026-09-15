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Le Real bat Elche, Mbappé complète son tableau
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 23:42
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Le Real bat Elche, Mbappé complète son tableau

Le Real bat Elche, Mbappé complète son tableau

Elche 2-3 Real Madrid

Buts : Osorio (71 e ), Nino (83 e ) pour les Franjiverdes // Dituro (csc, 25 e ), Mbappé (33 e ), Espí (90+1 e ) pour les Merengues

Le doute, jusqu’au bout. Fragilisé, Elche a pourtant trouvé le moyen de faire vaciller le Real Madrid. Les visiteurs repartent avec les trois points sans avoir rassuré grand monde, grâce notamment à Kylian Mbappé, bien décidé à garnir son dossier pour le Ballon d’or.…

SW pour SOFOOT.com

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