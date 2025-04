Le RCD Majorque volé dans son propre vestiaire

Casa de Papel, saison 4.

Deux hommes ont infiltré le vestiaire du RCD Majorque et se sont emparés de biens appartenant à certains joueurs. Selon Marca , les deux hommes ont été localisés et les joueurs victimes de ces vols seraient Pablo Maffeo, José Manuel Copete et Dominik Greif. Le journal Última Hora indique qu’un des présumés voleurs a été libéré par les autorités, tandis que le second est encore en détention.…

RA pour SOFOOT.com