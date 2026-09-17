Le RC Lens va sortir le chéquier à chaque match dirigé par Cahuzac

Sortez le chéquier ! Après le licenciement de Dino Toppmöller en début de semaine, le RC Lens a décidé de continuer avec son désormais ancien adjoint : Yannick Cahuzac . Problème, l’ancien milieu des Sang et Or ne dispose pas du diplôme requis pour entraîner en Ligue 1. La solution pour le président Joseph Oughourlian ? Payer 25 000 euros d’amende lors de chaque rencontre passée sur le banc par l’ancien milieu Sang et Or.

Un problème de timing

Si le Corse n’a pas encore le brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), le club a tout de même demandé à la Ligue si son nouveau technicien pouvait officier sans payer une amende. La réponse de la DTN a été directe et franche : c’est non. S’il passe le diplôme cette saison, Cahuzac n’a pas encore les douze mois passés au club requis . En effet, avant juin et son retour dans le Pas-de-Calais, il était adjoint depuis deux ans et demi sous les ordres de Olivier Pantaloni à Lorient. À noter que cette sanction ne s’applique pas aux rencontres européennes , et donc de Ligue des champions.…

AC pour SOFOOT.com