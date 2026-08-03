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Le RC Lens tient sa troisième recrue estivale
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 20:15
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Le RC Lens tient sa troisième recrue estivale

Le RC Lens tient sa troisième recrue estivale

Le Racing de Toppmöller poursuit son lifting. Ce lundi, Lens a officialisé sa troisième recrue de l’été après les arrivées de Thorgan Hazard et Michał Skóraś. Il s’agit de Yacine Titraoui, qui rejoint le RCL pour cinq ans en provenance de Charleroi , où il faisait office de métronome au milieu de terrain. Pour l’heure, le montant du transfert n’a pas été communiqué.

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