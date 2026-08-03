Le RC Lens tient sa troisième recrue estivale
Le Racing de Toppmöller poursuit son lifting. Ce lundi, Lens a officialisé sa troisième recrue de l’été après les arrivées de Thorgan Hazard et Michał Skóraś. Il s’agit de Yacine Titraoui, qui rejoint le RCL pour cinq ans en provenance de Charleroi , où il faisait office de métronome au milieu de terrain. Pour l’heure, le montant du transfert n’a pas été communiqué.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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