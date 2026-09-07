Le RC Lens peut souffler pour Matthieu Udol

Plus de peur que de mal. Sorti sur blessure en première période lors de la rencontre face à Lorient samedi, Matthieu Udol s’est fait une grosse frayeur. L’ancien défenseur du FC Metz a été touché au niveau du genou et les images des tests effectués sur sa jambe après sa sortie n’ont guère rassuré les supporters lensois. Les ligaments ne seraient pas atteints et il s’agirait d’une grosse béquille, selon les dernières informations de L’Equipe .

Le risque de rechute écarté

Si l’inquiétude était aussi forte, c’est surtout parce que Matthieu Udol s’est déjà fait les croisés à 4 reprises dans sa carrière. Le piston gauche aujourd’hui âgé de 30 ans avait même songé à mettre fin à sa carrière. Cette blessure, que les footballeurs du dimanche aiment invoquer au moment de justifier leur carrière ratée, n’a pas épargné Udol.…

MB pour SOFOOT.com