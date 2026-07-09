Gianni Infantino visé par une plainte pour « violations répétées de la neutralité politique »
Avec autant de casseroles, il aura de quoi ouvrir une cantine scolaire. Ce mercredi, l’ONG de défense des droits humains FairSquare a annoncé dans un communiqué son intention de déposer une plainte contre Gianni Infantino en raison des « violations répétées de la neutralité politique » commises par le président de la FIFA.
Embed bsky.app…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer