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Lamine Yamal milite pour une recrue au Barça
information fournie par So Foot 09/07/2026 à 09:06

Lamine Yamal milite pour une recrue au Barça

Lamine Yamal milite pour une recrue au Barça

Un appel du pied. Alors que Julián Alvarez annonçait vouloir quitter l’Atlético de Madrid en plein Mondial, le feuilleton de l’attaquant argentin n’est toujours pas clos. Chez l’une de ses destinations privilégiées, Barcelone, les joueurs de l’effectif ne manquent pas d’indiquer leur enthousiasme quant à une potentielle arrivée du joueur aux 20 buts et 9 passes décisives cette saison.

« Il correspond parfaitement au style du Barça  »

Le dernier en date ? Lamine Yamal. « Tout le monde sait que c’est un super joueur, le genre de joueur que tout le monde s’arrache , explique le joueur de 18 ans au Mundo Deportivo . Je l’ai déjà dit : nous sommes prêts à l’accueillir, et s’il vient, nous serons tous ravis. Je pense qu’il correspond parfaitement au style du Barça. Je ne sais pas exactement où on en est, mais je l’espère. »

NB pour SOFOOT.com

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