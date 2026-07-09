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Une ancienne légende du FC Barcelone va reprendre les rênes du Mexique
information fournie par So Foot 09/07/2026 à 09:41

Une ancienne légende du FC Barcelone va reprendre les rênes du Mexique

Une ancienne légende du FC Barcelone va reprendre les rênes du Mexique

Du survêt à la cravate. Peu après l’élimination prématurée en huitième de finale face à l’Angleterre, le sélectionneur d’ El Tri Javier Aguirre a quitté son poste après deux ans de bons et loyaux services, marqués par une Gold Cup et une Ligue des nations de la Concacaf. « Son héritage perdurera dans l’histoire du football mexicain », a salué la fédération au moment de lui faire ses adieux. Après 34 matchs dirigés, Aguirre laisse sa place à son adjoint, lequel n’est autre que Rafa Marquez.

Dans la continuité

L’ancien défenseur du FC Barcelone (47 ans) qui compte 147 sélections avec le Mexique entre 1997 et 2018, a épaulé Aguirre au cours de son dernier mandat. Auparavant, il a entraîné la réserve des Blaugranas pendant deux ans (2022-2024) avec un bilan plutôt honorable : 34 victoires, 20 nuls, 17 défaites.…

JD pour SOFOOT.com

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