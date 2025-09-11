Le RC Lens féminin pourrait perdre sur tapis vert face au PSG

Un tapis sang et or aurait été mieux.

Pour le premier match de son histoire en Première Ligue, le RC Lens féminin a réussi l’exploit de tenir en échec le Paris Saint-Germain (1-1), mais ce résultat pourrait être annulé. En effet, La Voix du Nord a révélé, ce jeudi, que les Calaisiennes devraient logiquement perdre sur tapis vert en raison de la présence de Louann Archier sur la feuille de match alors qu’ elle était en réalité suspendue pour une accumulation de cartons jaunes survenue la saison dernière sous le maillot de l’AS Saint-Étienne.…

EL pour SOFOOT.com