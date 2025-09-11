 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le RC Lens féminin pourrait perdre sur tapis vert face au PSG
information fournie par So Foot 11/09/2025 à 21:32

Le RC Lens féminin pourrait perdre sur tapis vert face au PSG

Le RC Lens féminin pourrait perdre sur tapis vert face au PSG

Un tapis sang et or aurait été mieux.

Pour le premier match de son histoire en Première Ligue, le RC Lens féminin a réussi l’exploit de tenir en échec le Paris Saint-Germain (1-1), mais ce résultat pourrait être annulé. En effet, La Voix du Nord a révélé, ce jeudi, que les Calaisiennes devraient logiquement perdre sur tapis vert en raison de la présence de Louann Archier sur la feuille de match alors qu’ elle était en réalité suspendue pour une accumulation de cartons jaunes survenue la saison dernière sous le maillot de l’AS Saint-Étienne.…

EL pour SOFOOT.com

  • Guillermo Ochoa file à Chypre
    Guillermo Ochoa file à Chypre
    information fournie par So Foot 11.09.2025 21:58 

    Le transfert de l’été arrive donc le 11 septembre. Alors qu’il vient de fêter ses 40 ans, Guillermo Ochoa se lance un nouveau défi. Après une saison passée au Portugal, sous les couleurs de l’AVS Futebol SAD, le gardien mexicain part à la conquête de Chypre en ... Lire la suite

  • Le Paris FC accroché par l'Austria Vienne en barrages de Ligue des champions féminine
    Le Paris FC accroché par l'Austria Vienne en barrages de Ligue des champions féminine
    information fournie par So Foot 11.09.2025 21:03 

    Une première manche pour rien. Le barrage aller de Ligue des champions féminines entre le Paris FC et l’Austria Vienne n’a pas vraiment souri aux Françaises (0-0) . Au cours d’un match qui s’est longtemps joué sur un faux rythme, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ... Lire la suite

  • Pas de Luis Enrique et seulement trois joueurs à l'entraînement du PSG
    Pas de Luis Enrique et seulement trois joueurs à l'entraînement du PSG
    information fournie par So Foot 11.09.2025 20:19 

    Séance restreinte. Le PSG a vécu un drôle d’entraînement ce mercredi. À la suite d’une chute en vélo, Luis Enrique s’est fracturé l’épaule et a été contraint de subir une opération. Si le club de la capitale n’a pas encore indiqué si l’Espagnol sera sur le banc ... Lire la suite

  • Thiago Alcántara revient au Barça
    Thiago Alcántara revient au Barça
    information fournie par So Foot 11.09.2025 18:11 

    Spécifique frappes flottantes à venir. C’est officiel : le FC Barcelone a annoncé ce jeudi le retour de son ancien joueur Thiago Alcántara dans le staff de Hansi Flick. À la retraite depuis juillet 2024, l’ancien Red , formé au Barça fait son grand retour, dans ... Lire la suite

