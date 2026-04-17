Le Rayo Vallecano rejoint Strasbourg, Crystal Palace perd mais se qualifie pour les demies

Gloire aux vaincus. Tandis que Strasbourg éparpillait Mayence au terme d’un match d’ores et déjà historique (4-0), le Rayo Vallecano , largement vainqueur du quart de finale aller de Ligue Conférence contre l’AEK Athènes (3-0), a eu très chaud ce jeudi soir. Le club espagnol s’est rapidement fait surprendre par une belle volée de Zini, sur une très longue touche de Stavros Pilios (1-0, 13ᵉ) . Le début de rencontre des Iñigo Pérez est cauchemardesque, au point que Razvan Marin profite d’un penalty pour ramener les Grecs à une longueur du Rayo (2-0, 36ᵉ).

La remontada prend forme quand Zini, toujours lui, claque le troisième but d’une très belle tête (3-0, 51ᵉ) mais le capitaine Isi Palazon en a décidé autrement. Le 6 hérite d’un ballon pleine axe et vient fusiller Thomas Strakosha d’une frappe puissante du gauche (3-1, 60ᵉ) . Le score en restera là, le Rayo Vallecano tentera de décrocher une place pour la finale de la C4 face à Strasbourg.…

TM pour SOFOOT.com