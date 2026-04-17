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Le Rayo Vallecano rejoint Strasbourg, Crystal Palace perd mais se qualifie pour les demies
information fournie par So Foot 17/04/2026 à 00:02

Le Rayo Vallecano rejoint Strasbourg, Crystal Palace perd mais se qualifie pour les demies

Le Rayo Vallecano rejoint Strasbourg, Crystal Palace perd mais se qualifie pour les demies

Gloire aux vaincus. Tandis que Strasbourg éparpillait Mayence au terme d’un match d’ores et déjà historique (4-0), le Rayo Vallecano , largement vainqueur du quart de finale aller de Ligue Conférence contre l’AEK Athènes (3-0), a eu très chaud ce jeudi soir. Le club espagnol s’est rapidement fait surprendre par une belle volée de Zini, sur une très longue touche de Stavros Pilios (1-0, 13ᵉ) . Le début de rencontre des Iñigo Pérez est cauchemardesque, au point que Razvan Marin profite d’un penalty pour ramener les Grecs à une longueur du Rayo (2-0, 36ᵉ).

La remontada prend forme quand Zini, toujours lui, claque le troisième but d’une très belle tête (3-0, 51ᵉ) mais le capitaine Isi Palazon en a décidé autrement. Le 6 hérite d’un ballon pleine axe et vient fusiller Thomas Strakosha d’une frappe puissante du gauche (3-1, 60ᵉ) . Le score en restera là, le Rayo Vallecano tentera de décrocher une place pour la finale de la C4 face à Strasbourg.…

TM pour SOFOOT.com

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